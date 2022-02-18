РУСАДА дисквалифицировало биатлониста Слепова на один год

Осенью 2020 года спортсмен подозревался в нарушении антидопинговых правил. Он пропустил три тестирования за один календарный год, что могло повлечь за собой дисквалификацию сроком до двух лет. РУСАДА сначала признало Слепова невиновным, однако через неделю вновь открыло дело.