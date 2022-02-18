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19:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РУСАДА дисквалифицировало биатлониста Слепова на один год

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) принял решение дисквалифицировать биатлониста Алексея Слепова на один год, сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Осенью 2020 года спортсмен подозревался в нарушении антидопинговых правил. Он пропустил три тестирования за один календарный год, что могло повлечь за собой дисквалификацию сроком до двух лет. РУСАДА сначала признало Слепова невиновным, однако через неделю вновь открыло дело.

«Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА “РУСАДА” принял решение дисквалифицировать спортсмена Слепова Алексея (вид спорта — биатлон) на 1 год за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 30 сентября 2021 года», — говорится в сообщении.

Слепов, которому в декабре исполнилось 35 лет, является трехкратным чемпионом Европы, победителем общего зачета Кубка IBU в сезоне-2013/14, чемпионом России. Он закончил карьеру в марте прошлого года.

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