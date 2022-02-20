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20 февраля, источник: Sport24

Крутейший пранк на Олимпиаде! Пьяную вечеринку норвежских биатлонистов прервали фейковые ковидные инспекторы

Самая крутая команда в биатлоне.

Зимняя олимпиада
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Источник: AFP 2022

Сборная Норвегии — первая в общекомандном зачете. Скандинавы взяли на Олимпиаде в Пекине 37 наград, из которых 16 — золотые. Значительную часть из них в копилку принесли биатлонисты.

Йоханнес Бе — золото в спринте, масс-старте, мужской и смешанной эстафетах, а также бронза в индивидуальной гонке.

Марте Улсбю Ройселанн — золото в спринте, пасьюте и смешанной эстафете, а также бронза в индивидуальной гонке и масс-старте.

Тарьей Бе — золото в смешанной и мужской эстафетах, серебро в пасьюте, а также бронза в спринте.

Тириль Экхофф — золото в смешанной эстафете, серебро в масс-старте, а также бронза в пасьюте.

Ветле Шостад Кристиансен — золото в мужской эстафете, а также бронза в масс-старте.

Стурла Холм Легрейд — золото в мужской эстафете.

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Результат просто впечатляющий. Было понятно, что без бурных празднований норвежцы не обойдутся. Вот кто, а они умеют устраивать знатные тусовки. В свое время старший Бе поздравлял женскую эстафетную четверку на чемпионате мира-2013 с победой, окатив девушек холодной водой.

Нашли оригинальный способ ребята и в этот раз. Вот только удивили команду не биатлонисты, а их коллеги из лыжного двоеборья.

Биатлонисты собрались вместе с персоналом и, по признанию Кристиансена, не спали всю ночь. В какой-то момент на вечеринку пришли люди в защитных костюмах, которые берут тесты на коронавирус.

«Они подошли с мобильным телефоном, на экране которого было написано, что у Тарьея Бе положительный результат. Я запаниковал. Я такой: “Тарьей! Тарьей! Все хорошо? У тебя положительный тест”, — рассказал Кристиансен TV 2.

К счастью, старший Бе быстро раскусил, что под масками скрываются не китайцы, а норвежские сервисмены из двоеборья. Тем не менее все остальные успели испугаться. Экхофф и Ройселанн, когда они вошли, сразу же надели на лицо маски. А еще Тириль на полном серьезе подумала, что все они останутся с друзьями в Китае на две недели.

«Ветле сильно испугался и прошептал мне, что Тарьей заразился ковидом. Я сразу увидел, что за этими очками не китайцы, а норвежцы. Так что я спокойно сидел и наслаждался моментом. Я думаю, что пульс Тарьея немного подскочил», — признался Рыжий.

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После разоблачения было много смеха и слез. Все оценили пранк. Кристиансен вообще считает, что это — самый лучший розыгрыш в его жизни.

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