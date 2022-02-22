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22 февраля, источник: Lenta.Ru

Немецкий биатлонист раскритиковал главу МОК Баха

Немецкий биатлонист Эрик Лессер рассказал о проблемах с организацией зимних Олимпийских Игр в Пекине. Об этом сообщает Deutschlandfunk.

Зимняя олимпиада
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Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что на соревнованиях из-за отсутствия зрителей не чувствовалось олимпийского настроения. Кроме того, ему не понравились защитные костюмы, в которых ходили волонтеры и сотрудники на спортивных объектах. По словам Лессера, из-за этого на Играх пропала человечность.

Он также раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за то, что тот не предъявляет претензии китайскому правительству. «Было видно, что Игры в Пекине не аполитичны. Я совершенно не могу понять, почему все продолжают гнаться за ложью», — заявил Лессер.

Лессер на Играх в Пекине дважды выходил на старт. В индивидуальной гонке он занял 67-е место, а в мужской эстафете в составе немецкой сборной стал четвертым. Олимпиада проходила с 4 по 20 февраля.

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