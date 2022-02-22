Дарья Домрачева оценила выступление сборной Беларуси на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Команда Беларуси завоевала на Играх-2022 два серебра: в биатлоне и женской лыжной акробатике.

"В целом, да, наверное, это, может быть, не те результаты, которых от команды ожидали болельщики, но тем не менее хочу отметить, что за цифрами важно видеть и другие вещи, важно видеть потенциал команды, важно, конечно, провести грамотный анализ.

Хочу отметить наших медалистов. Хочу сказать, что это настоящее достижение и для Ани Гуськовой, и для Антона Смольского. Аня вообще пошла на невероятный риск, совершив прыжок, который не исполняла четыре года. Это просто огромная храбрость, огромная сила воли к победе. Хочу сказать, что это серебро — большая победа.

Также Антон Смольский. Безусловно, медаль — большущее достижение для него самого и всей биатлонной команды, потому что в таких непростых условиях справиться со всеми природными катаклизмами, пройти все четыре рубежа, отстрелявшись чисто — это огромная сила характера, сила воли. Каждая из этих серебряных медалей равноценна победе.