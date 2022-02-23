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19:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бьорндален рассказал, как они с Домрачевой воспитывают дочь

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, с какими проблемами сталкивается в воспитании дочери.

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Источник: РИА "Новости"

Супруга Бьорндалена — трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. В 2016 году у пары родилась дочь Ксения.

«Я вставал в шесть утра и работал до 22−23 вечера. Как долго? Слишком долго. Так что, наверное, сейчас нам нужен небольшой перерыв. Это нужно нам, это нужно семье. Хотя я и дальше мог бы продолжать в таком темпе, а вот Ксении нужно видеть папу. Мы много путешествовали вместе, но мало проводили времени друг с другом. Впечатляет, как дети могут адаптироваться. Она в важном возрасте. Помню, даже когда я начал приближаться к семи-восьми-девяти годам, это был абсолютно решающий возраст для того, где ты окажешься в жизни. Поэтому важно уделять время семье», — приводит слова Бьорндалена TV2.

Бьорндален завершил спортивную карьеру в 2018 году в возрасте 44 лет. Норвежец является самым титулованным биатлонистом в истории этого вида спорта. С 2019 года Бьорндален и Домрачева работают тренерами в сборной Китая.

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