Бьорндален рассказал, как они с Домрачевой воспитывают дочь
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, с какими проблемами сталкивается в воспитании дочери.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, с какими проблемами сталкивается в воспитании дочери.
Супруга Бьорндалена — трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. В 2016 году у пары родилась дочь Ксения.
«Я вставал в шесть утра и работал до 22−23 вечера. Как долго? Слишком долго. Так что, наверное, сейчас нам нужен небольшой перерыв. Это нужно нам, это нужно семье. Хотя я и дальше мог бы продолжать в таком темпе, а вот Ксении нужно видеть папу. Мы много путешествовали вместе, но мало проводили времени друг с другом. Впечатляет, как дети могут адаптироваться. Она в важном возрасте. Помню, даже когда я начал приближаться к семи-восьми-девяти годам, это был абсолютно решающий возраст для того, где ты окажешься в жизни. Поэтому важно уделять время семье», — приводит слова Бьорндалена TV2.
Бьорндален завершил спортивную карьеру в 2018 году в возрасте 44 лет. Норвежец является самым титулованным биатлонистом в истории этого вида спорта. С 2019 года Бьорндален и Домрачева работают тренерами в сборной Китая.