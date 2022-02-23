Бьорндален рассказал, как они с Домрачевой воспитывают дочь

«Я вставал в шесть утра и работал до 22−23 вечера. Как долго? Слишком долго. Так что, наверное, сейчас нам нужен небольшой перерыв. Это нужно нам, это нужно семье. Хотя я и дальше мог бы продолжать в таком темпе, а вот Ксении нужно видеть папу. Мы много путешествовали вместе, но мало проводили времени друг с другом. Впечатляет, как дети могут адаптироваться. Она в важном возрасте. Помню, даже когда я начал приближаться к семи-восьми-девяти годам, это был абсолютно решающий возраст для того, где ты окажешься в жизни. Поэтому важно уделять время семье», — приводит слова Бьорндалена TV2.