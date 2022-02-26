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01:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Украинские биатлонисты Пидручный и Джима призваны в ряды Вооружённых сил страны

Украинские биатлонисты, которые не примут участия на этапах Кубка мира могут попасть под объявленную президентом страны Владимиром Зеленским всеобщую мобилизацию. Об этом сообщает Metaratings.

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В Вооружённые силы Украины уже призван Дмитрий Пидручный. Информации об остальных спортсменах мужской команды пока нет.

Также призыв получила украинская биатлонистка Юлия Джима. Сейчас спортсменка находится в Словении. Отметим, что она имеет воинское звание, а призыв касается всех биатлонистов команды, которые имеют подобный статус.

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Ситуация на границе Крыма с Украиной

25 февраля Федерация биатлона Украины сообщила о том, что национальная команда не примет участие в заключительных этапах Кубка мира и Кубка IBU, которые стартуют третьего марта. Причиной отказа стало введение военного положения на территории страны.

Напомним, 25 февраля, стало известно, что украинские биатлонисты не выступят на финальных этапах сезона-2021/2022 Кубка мира и Кубка IBU.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону осталось провести три этапа. Восьмой этап состоится в Контиолахти (Финляндия) с 3 по 6 марта, девятый — в Отепя (Эстония) с 10 по 13 марта, 10-й — в Хольменколлене (Норвегия) с 17 по 20 марта.

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