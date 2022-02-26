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17:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Биатлонисты РФ будут выступать на этапах КМ как нейтральные спортсмены

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Биатлонисты сборных России и Белоруссии будут выступать на этапах Кубка мира и Кубка IBU как нейтральные спортсмены, сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Кубок мира (биатлон)
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Источник: РИА "Новости"
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Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии не будут получать очки на этапах Кубка мира в зачет Кубка наций, так как они будут считаться нейтральными спортсменами. Также IBU объявил, что гимны России и Белоруссии не будут звучать на соревнованиях под эгидой организации. Помимо этого, IBU запретил размещение российских или белорусских флагов, символов и национальных гербов в местах проведения соревнований. Вместо флагов стран должен быть вывешен флаг IBU.

Одежда и комбинезоны сборных России и Белоруссии должны быть нейтральными по цвету и дизайну и не должны изображать национальный герб или флаг. Такие решения были приняты по итогам исполкома IBU в пятницу после запроса исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.

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