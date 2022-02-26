Биатлонисты РФ будут выступать на этапах КМ как нейтральные спортсмены

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Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии не будут получать очки на этапах Кубка мира в зачет Кубка наций, так как они будут считаться нейтральными спортсменами. Также IBU объявил, что гимны России и Белоруссии не будут звучать на соревнованиях под эгидой организации. Помимо этого, IBU запретил размещение российских или белорусских флагов, символов и национальных гербов в местах проведения соревнований. Вместо флагов стран должен быть вывешен флаг IBU.

Одежда и комбинезоны сборных России и Белоруссии должны быть нейтральными по цвету и дизайну и не должны изображать национальный герб или флаг. Такие решения были приняты по итогам исполкома IBU в пятницу после запроса исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).