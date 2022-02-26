Сборная России снялась с Кубка мира по биатлону

В субботу IBU сообщил, что биатлонисты сборных России и Белоруссии будут выступать на этапах Кубка мира и Кубка IBU как нейтральные спортсмены из-за ситуации на Украине. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии не будут получать очки на этапах Кубка мира в зачет Кубка наций, а на соревнованиях будут запрещены гимны, флаги и форма с символикой этих стран.