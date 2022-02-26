Сборная России снялась с Кубка мира по биатлону

В субботу IBU сообщил, что биатлонисты сборных России и Белоруссии будут выступать на этапах Кубка мира и Кубка IBU как нейтральные спортсмены из-за ситуации на Украине. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии не будут получать очки на этапах Кубка мира в зачет Кубка наций, а на соревнованиях будут запрещены гимны, флаги и форма с символикой этих стран.
«Мы возмущены этими неправомерными действиями IBU и будем отстаивать в суде права наших спортсменов и права СБР как члена IBU. Чтобы не подвергать российских спортсменов риску унижения и исключить угрозу их безопасности на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU, СБР принял решение не участвовать в этих соревнованиях», — говорится в сообщении.
«Союз биатлонистов России считает решение Международного союза биатлонистов от 26 февраля 2022 года о нейтральном статусе российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU неправомерным, необоснованным и категорически неприемлемым. СБР не нарушал никаких положений конституции либо иных правил IBU, чтобы российских спортсменов лишили права выступать с национальным флагом и гимном, и им было предложено соревноваться в нейтральном статусе. Решение IBU прямо нарушает основополагающие принципы олимпизма и Олимпийской хартии. Это прямая дискриминация в отношении нашей страны и российских спортсменов, несовместимая с принадлежностью к олимпийскому движению», — добавляется в заявлении.