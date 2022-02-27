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15:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Беларуси вслед за Россией снялась с оставшихся этапов Кубка мира по биатлону

Белорусская федерация биатлона сообщила, что сборная Беларуси не примет участие в оставшихся этапах Кубка мира сезона-2021/2022. Об этом организация сообщила в своём «инстаграме».

Кубок мира (биатлон)
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Источник: РИА "Новости"

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал решение, согласно которому белорусские и российские спортсмены могут выступать на соревнованиях под эгидой IBU только в нейтральном статусе. Оно было принято на фоне проведения Россией военной спецоперации на Донбассе. По отношению к Беларуси спортивные санкции применяются, так как Минск предоставил свою территорию для размещения российской военной техники.

Союз биатлонистов России (СБР) после публикации документа принял решение снять своих спортсменов с оставшихся этапов Кубка мира и IBU.

Отметим, что белорусская биатлонистка Динара Алимбекова занимала вторую строчку в общем зачёте Кубка мира и могла побороться за престижный трофей. Также в топ-10 КМ входят Анна Сола (8) и призёр ОИ-2022 Антон Смольский (10).

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