Сборная Беларуси вслед за Россией снялась с оставшихся этапов Кубка мира по биатлону

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал решение, согласно которому белорусские и российские спортсмены могут выступать на соревнованиях под эгидой IBU только в нейтральном статусе. Оно было принято на фоне проведения Россией военной спецоперации на Донбассе. По отношению к Беларуси спортивные санкции применяются, так как Минск предоставил свою территорию для размещения российской военной техники.