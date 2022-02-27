Сборная Беларуси вслед за Россией снялась с оставшихся этапов Кубка мира по биатлону

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал решение, согласно которому белорусские и российские спортсмены могут выступать на соревнованиях под эгидой IBU только в нейтральном статусе. Оно было принято на фоне проведения Россией военной спецоперации на Донбассе. По отношению к Беларуси спортивные санкции применяются, так как Минск предоставил свою территорию для размещения российской военной техники.
Союз биатлонистов России (СБР) после публикации документа принял решение снять своих спортсменов с оставшихся этапов Кубка мира и IBU.
Отметим, что белорусская биатлонистка Динара Алимбекова занимала вторую строчку в общем зачёте Кубка мира и могла побороться за престижный трофей. Также в топ-10 КМ входят Анна Сола (8) и призёр ОИ-2022 Антон Смольский (10).