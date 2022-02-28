Йоханнес Бё досрочно завершил сезон

Спортсмена на оставшихся этапах Кубка мира заменит Сверре Дален Аспенес.

«И физически, и морально предыдущий год был особенно сложным с точки зрения соблюдения антикоронавирусных правил и подготовки к Олимпиаде. После Игр-2018 не было времени для длительного перерыва, поэтому сейчас я беру отпуск, чтобы подготовиться к следующему четырехлетнему циклу перед Олимпиадой в Кортина-д’Ампеццо», — приводит слова Бё сайт Союза биатлонистов Норвегии.

Решение биатлониста поддержал спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.

«Мы, естественно, уважаем решение Йоханнеса и понимаем, что последний год был напряженным. Он хочет оставаться в форме и уже поставил перед собой цель выиграть общий зачет Кубка мира в следующем сезоне», — сказал Ботнан.