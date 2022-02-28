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19:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Йоханнес Бё досрочно завершил сезон

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сообщил, что досрочно завершил сезон-2021/22.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: Спорт РИА Новости

Спортсмена на оставшихся этапах Кубка мира заменит Сверре Дален Аспенес.

«И физически, и морально предыдущий год был особенно сложным с точки зрения соблюдения антикоронавирусных правил и подготовки к Олимпиаде. После Игр-2018 не было времени для длительного перерыва, поэтому сейчас я беру отпуск, чтобы подготовиться к следующему четырехлетнему циклу перед Олимпиадой в Кортина-д’Ампеццо», — приводит слова Бё сайт Союза биатлонистов Норвегии.

Решение биатлониста поддержал спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.

«Мы, естественно, уважаем решение Йоханнеса и понимаем, что последний год был напряженным. Он хочет оставаться в форме и уже поставил перед собой цель выиграть общий зачет Кубка мира в следующем сезоне», — сказал Ботнан.

На Олимпиаде в Пекине Бё завоевал четыре золотые медали и стал пятикратным олимпийским чемпионом. За три этапа до конца сезона биатлонист занимает пятое место в общем зачете Кубка мира.

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