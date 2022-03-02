Международный союз биатлонистов отстранил от соревнований россиян и белорусов

26 февраля IBU заявил, что российские биатлонисты могут выступать на соревнованиях под эгидой организации в качестве нейтральных атлетов.

«Следуя новым рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), исполком IBU принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц к участию в международных соревнованиях до дальнейшего уведомления, в том числе в неспортивных мероприятиях, организуемых IBU для своих членов», — сообщает пресс-служба.