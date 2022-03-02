Текущие события
Биатлон. Олимпийский турнир
13.02
Чжанцзякоу (Китай)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Олимпийский турнир
13.02
Чжанцзякоу (Китай)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Олимпийский турнир
15.02
Чжанцзякоу (Китай)
Эстафета (М)
Биатлон. Олимпийский турнир
16.02
Чжанцзякоу (Китай)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Олимпийский турнир
18.02
Чжанцзякоу (Китай)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Олимпийский турнир
18.02
Чжанцзякоу (Китай)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
11Пекин-2022: лучшие кадры 18 февраля
10:56 (мск), источник: ТАСС

Международный союз биатлонистов отстранил от соревнований россиян и белорусов

ТАСС, 2 марта. Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц к международным соревнованиям под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

26 февраля IBU заявил, что российские биатлонисты могут выступать на соревнованиях под эгидой организации в качестве нейтральных атлетов.

«Следуя новым рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), исполком IBU принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц к участию в международных соревнованиях до дальнейшего уведомления, в том числе в неспортивных мероприятиях, организуемых IBU для своих членов», — сообщает пресс-служба.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

 "Если он 20 лет с исключением выступает, закрадывается сомнение, что это — хроническая болезнь или хронический обман"
Это невозможно, так нельзя. Не хочу я ничего, я ненавижу это: Трусова расплакалась перед журналистами
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь