Сборная Белоруссии по биатлону выступит на соревнованиях в России

Соревнования пройдут в Уфе и Тюмени в марте — апреле. Уфа примет шесть гонок с 12 по 16 марта — спринты пройдут в рамках Финала Кубка России, гонки преследования и большие масс-старты — в рамках чемпионата России. Чемпионат России состоится в Тюмени 30 марта — 3 апреля, в его программу войдут спринты, масс-старты и четыре эстафеты (две из них — смешанные).

«Решение об участии белорусских спортсменов в соревнованиях Кубка и чемпионата России принято по взаимной договоренности с председателем Белорусской федерации биатлона Андрианом Алексеевичем Цыбульским, — сказал президент СБР Виктор Майгуров. — Мы не стремимся к конфронтации с кем бы то ни было, мы исходим исключительно из интересов спортсменов наших стран. Участие белорусских биатлонистов, безусловно, повысит уровень соревнований, которые пройдут в Уфе и Тюмени».