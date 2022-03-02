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13:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Белоруссии по биатлону выступит на соревнованиях в России

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Белорусские биатлонисты примут участие в чемпионате России и в гонках Кубка России, сообщает Telegram-канал Союза биатлонистов России (СБР).

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Соревнования пройдут в Уфе и Тюмени в марте — апреле. Уфа примет шесть гонок с 12 по 16 марта — спринты пройдут в рамках Финала Кубка России, гонки преследования и большие масс-старты — в рамках чемпионата России. Чемпионат России состоится в Тюмени 30 марта — 3 апреля, в его программу войдут спринты, масс-старты и четыре эстафеты (две из них — смешанные).

«Решение об участии белорусских спортсменов в соревнованиях Кубка и чемпионата России принято по взаимной договоренности с председателем Белорусской федерации биатлона Андрианом Алексеевичем Цыбульским, — сказал президент СБР Виктор Майгуров. — Мы не стремимся к конфронтации с кем бы то ни было, мы исходим исключительно из интересов спортсменов наших стран. Участие белорусских биатлонистов, безусловно, повысит уровень соревнований, которые пройдут в Уфе и Тюмени».

Глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов сообщил, что в Уфе планируется проведение соревнований со зрителями, решение по Тюмени еще не принято.

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