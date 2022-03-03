Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

Российские биатлонисты пропускают заключительные этапы Кубка мира. Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за обострения ситуации на Украине. СБР сообщал, что будет отстаивать права спортсменов в суде.