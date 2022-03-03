Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира по биатлону
Кубок мира (биатлон)
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сборная Норвегии по биатлону выиграла женскую эстафетную гонку на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сборная Норвегии по биатлону выиграла женскую эстафетную гонку на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Норвежки преодолели дистанцию за 1 час 9 минут 48,1 секунды. Второе место заняла команда Швеции (отставание — 37,7 секунды). Третьими стали итальянки (+1.00,2).
Российские биатлонисты пропускают заключительные этапы Кубка мира. Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за обострения ситуации на Украине. СБР сообщал, что будет отстаивать права спортсменов в суде.
В пятницу в Контиолахти состоится мужская эстафета. Этап завершится 6 марта.