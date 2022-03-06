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10:42 (мск), источник: Sport24

Алимбекова: «Сезон для меня завершен. Я не планирую поездок в Уфу и Тюмень на старты Кубка и чемпионата России»

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заявила о завершении для себя соревновательного сезона.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: РИА "Новости"

«Соревновательный сезон для меня завершен, я не планирую поездок в Уфу и Тюмень на старты Кубка и чемпионата России. Останусь в Белоруссии, чтобы заняться обследованием здоровья. Пусть будет так, раз уж мне выпал шанс провести все реабилитации немного раньше. Снег есть в Раубичах, а, значит, и здесь можно провести отличную закатку», — приводит слова Алимбековой телеграм-канал «Референт рая».

Напомним, ранее белорусские и российские биатлонисты были отстранены от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине. После стало известно, что спортсмены из Белоруссии выступят на чемпионате и Кубке России.

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