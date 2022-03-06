Алимбекова: «Сезон для меня завершен. Я не планирую поездок в Уфу и Тюмень на старты Кубка и чемпионата России»

«Соревновательный сезон для меня завершен, я не планирую поездок в Уфу и Тюмень на старты Кубка и чемпионата России. Останусь в Белоруссии, чтобы заняться обследованием здоровья. Пусть будет так, раз уж мне выпал шанс провести все реабилитации немного раньше. Снег есть в Раубичах, а, значит, и здесь можно провести отличную закатку», — приводит слова Алимбековой телеграм-канал «Референт рая».