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17:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: Reuters

Лидер общего зачета Кубка мира прошел дистанцию 12,5 км за 32 минуты 55,0 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Вторым стал немец Эрик Лессер (отставание +8,2; 0 промахов). Третье место занял итальянец Лукас Хофер (+8,8; 1).

Российские и белорусские биатлонисты не принимают участие в соревнованиях в Контиолахти. В понедельник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за обострения ситуации на Украине. После этого Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях. Союз биатлонистов России сообщал, что будет отстаивать права спортсменов в суде.

Следующий этап Кубка мира пройдет в в Отепя (Эстония) с 10 по 13 марта.

  • 1
    Кантен Фийон-Майе
    Франция
    Франция
  • 2
    Эрик Лессер
    Германия
    Германия
  • 3
    Лукас Хофер
    Италия
    Италия
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