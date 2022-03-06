Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти

Лидер общего зачета Кубка мира прошел дистанцию 12,5 км за 32 минуты 55,0 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Вторым стал немец Эрик Лессер (отставание +8,2; 0 промахов). Третье место занял итальянец Лукас Хофер (+8,8; 1).

Российские и белорусские биатлонисты не принимают участие в соревнованиях в Контиолахти. В понедельник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за обострения ситуации на Украине. После этого Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях. Союз биатлонистов России сообщал, что будет отстаивать права спортсменов в суде.