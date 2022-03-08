Анна Сола отказалась от участия в Кубке и чемпионате России по биатлону

Как сообщает телеграм-канал «Референт Рая», Сола приняла решение досрочно завершить сезон и не принимать участие в весенних соревнованиях.

Напомним, белорусские спортсмены были приглашены в Уфу и Тюмень на старты Кубка и чемпионата России. Ранее от участия в этих состязаниях отказалась Динара Алимбекова, которая также объявила о досрочном завершении сезона.