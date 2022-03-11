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18:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренер российских биатлонисток Шашилов ответил на вопрос об отношениях с Губерниевым

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что у него нет разлада со спортивными журналистами.

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Источник: Спорт-Экспресс

62-летний специалист признался, что предлагал комментатору Дмитрию Губерниеву создать биатлонное шоу «Вечерний Губерниев».

«Когда случился разлад с журналистами? У меня нет разлада. Ни с Дмитрием Губерниевым, как кто-то думает, ни с кем. Никаких вопросов ни к кому. Просто — пишите честно. Не надо постоянно искать черноту и негатив. Очень много этого. Диме я наоборот предлагал: давай сделаем “Вечерний Губерниев”. Наподобие “Вечернего Урганта”. Рассказывать там, чем живут спортсмены, чем регионы. Все ведь смотрят только за верхушкой айсберга.

Но теперь получается вот так. В любом случае, у меня своя работа, у него — своя. Я свою тренерскую делаю достаточно хорошо, он свою, шоумена, наверное, на отлично. Что бы он про меня ни говорил, у меня вопросов к нему нет. У меня любимая работа — и я погружен в нее«, — сказал Шашилов “СЭ”.

Михаил Шашилов работает старшим тренером женской сборной России по биатлону с мая 2020 года.

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