Тренер российских биатлонисток Шашилов ответил на вопрос об отношениях с Губерниевым

«Когда случился разлад с журналистами? У меня нет разлада. Ни с Дмитрием Губерниевым, как кто-то думает, ни с кем. Никаких вопросов ни к кому. Просто — пишите честно. Не надо постоянно искать черноту и негатив. Очень много этого. Диме я наоборот предлагал: давай сделаем “Вечерний Губерниев”. Наподобие “Вечернего Урганта”. Рассказывать там, чем живут спортсмены, чем регионы. Все ведь смотрят только за верхушкой айсберга.

Но теперь получается вот так. В любом случае, у меня своя работа, у него — своя. Я свою тренерскую делаю достаточно хорошо, он свою, шоумена, наверное, на отлично. Что бы он про меня ни говорил, у меня вопросов к нему нет. У меня любимая работа — и я погружен в нее«, — сказал Шашилов “СЭ”.