Белорусы приехали в Россию и разорвали всю нашу биатлонную сборную. Им проиграл даже Логинов
Показательный спринт в Уфе.
Показательный спринт в Уфе.
Биатлонисты из России и Белоруссии в эти дни должны были соревноваться на Кубке мира, но по известным причинам пропускают остаток сезона. Спасением для спортсменов стал Кубок России в Уфе, где часть гонок (пасьют и мега-масс-старт) относится к чемпионату страны, который пройдет в Тюмени в конце марта. Туда все звезды тоже приедут.
Союз биатлонистов России (СБР) попал в форс-мажорную ситуацию, потому что по правилам заявить никого из иностранных участников на старты дома было нельзя. Выкрутиться получилось, создав Кубок СБР — турнир в рамках турнира. Дело в том, что помимо медалей Кубка и чемпионата России, которые достанутся только своим спортсменам, можно получить награды импровизированного международного старта.
Призер Олимпиады в Пекине Антон Смольский, который в этом сезоне стал заметной фигурой на Кубке мира, показал, что его форма после Игр стала только круче. Он доминировал над всеми со стартовой отсечки, где тот же Эдуард Латыпов проиграл белорусу 6,4 секунды. Смольскому не помешал даже промах на стойке. Биатлонист компенсировал все быстрым ходом. У парней из российской основы такого скилла не оказалось.
Это же можно сказать и про Дмитрия Лазовского. Еще один белорус, ставший вторым, прошел спринт без осечек на рубеже. Ходом он тоже оказался лучше многих, хотя на фоне Смольского выглядел не так уж и мощно (48 секунд проигрыша перед пасьютом). Чемпион мира и призер Олимпиады Александр Логинов после стойки вез ему пару секунд, несмотря на промах, но заключительный круг соперник прошел чуть лучше. На финише Логинов уступил Лазовскому 3 секунды. Из позитивного только то, что лидер сборной России разбавил белорусский подиум.
Больше никто из наших сборников не порадовал. Отставания у всех от победителя спринта такие, что Смольский может без напряга выигрывать гонку преследования. Например, Латыпов промазал 4 раза (больше двух минут проигрыша), сказал после гонки, что лыжи плохо катили, да и вообще был не в самом лучшем настроении. Если на домашнем старте он с такой ужасной стрельбой стал 24-м, на Кубке мира мог бы и пролететь мимо пасьюта. А вот Даниил Серохвостов с тремя непопаданиями оказался выше Латыпова (13-й), хотя все прекрасно понимают, что сравнивать российские турниры и международные — так себе затея.
Кстати, без золота Россия не осталась. Свою победу Логинов все же одержал. Стать чемпионом помог реально необычный формат соревнований. Если на Кубке СБР Александр только третий, на Кубке России равных ему не оказалось. Повезло и Кириллу Бажину с Кириллом Стрельцовым, которые добавили к своим цветам за 4-е и 5-е места по медали за успех в заключительной гонки длинного кубкового сезона. Логинову парни проиграли не так и много — 14 секунд.
Кубок Союза биатлонистов России. Уфа, Россия. Спринт, 10 км. Мужчины.