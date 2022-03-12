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14:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Понятия не имею, что творится в мире. Зачем тратить нервы на то, на что не можешь повлиять?» Огненная Резцова

Лидер сборной России стала второй в спринте на Кубке России в Уфе.

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Источник: РИА "Новости"

Открытый Кубок России. Спринт. Женщины

  1. Ирина Казакевич (Россия) — 23.22,8 (0)
  2. Кристина Резцова (Россия) — 4,7 (1)
  3. Ирина Лещенко (Белоруссия) — 11,0 (0)
  4. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 20,8 (2)
    …7. Светлана Миронова (Россия) — 44,1 (2)
    …10. Виктория Сливко (Россия) — 1.06,3 (1)
    …25. Валерия Васнецова (Россия) — 2.30,3 (3).

В Уфе проходит финал открытого Кубка России по биатлону. В женском спринте второе место заняла Кристина Резцова — одна из самых ярких российских спортсменок. После гонки мы обстоятельно с ней пообщались.

— Каково выступать сейчас не на Кубке мира в Отепя, а в Уфе?

— Так от нас все равно ничего не зависит. Как есть — так есть. Приехала в Уфу выкладываться по полной. Тем более, что здесь такие девчонки. лидеры тотала! Есть с кем побороться. А самый кайф — люди. Посмотрите сколько их вокруг. Я на старт выходила, было ощущение, что они готовы меня разорвать. Это греет сердце и душу.

— Большунов сказал, что Деминский марафон был лучше Холменколленского.

— В этом году круче, чем здесь, не было нигде. Потому что болельщиков не пускали. А тут — атмосфера. Это очень важно. В Уфе тепло и очень душевно.

— Возможно, бегать в России теперь придется долго.

— Пока не хочу даже думать про будущее. Опять же — от меня ничего не зависит. Конечно, я расстроилась, что международный сезон закончен. Не набегалась. Было огромное желание соревноваться, силы, эмоции, азарт. С другой стороны, я получилась возможность побыть с дочкой, а не улетать на следующий день, как обычно. Стараюсь во всем искать плюсы.

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— Динара Алимбекова сказала, что ей мотивации выступать на внутренних стартах не хватает.

— Я бы тоже хотела бегать на Кубке мира. Но выбора у нас нет. Понятно, что здесь нет призовых и 80 соперниц. Но зато есть 50 других, которым тоже есть, что доказывать. Поди выиграй!

— Иностранцы вам писали что-то?

— Ничего. Да они и не должны были. Кроме как «привет, как дела», мы ни о чем не говорим. Мешает языковой барьер. Поэтому у нас нет там подружек или друзей. Мы не друзья, но и не враги. Здороваемся, улыбаемся, но не более.

— Ощущение, что у вас в этом сезоне поперло. Призовые места, медали, контракты. Нет ощущения, что теперь наступила полная печаль и спортивная жизнь рушится?

— Я очень надеюсь, что не наступила и все еще наладится. Да и зачем обсуждать, что может быть, а чего не может? Я вообще не слежу за новостями, и понятия не имею, что творится в мире. Мне кажется, сейчас это самая правильная позиция. Тратить нервы на то, на что никак не можешь изменить, не вижу никакого смысла.

— Кто-то из СБР сказал: где Губерниев — там и биатлон. Согласны?

— Даже не знаю. Дима — классный комментатор. Он делает шоу. Но биатлон и шоу — немного разное. Для него это шоу, а для нас — работа, жизнь. Со стороны всем интересно, как Дмитрий говорит то что-то хорошее, то не очень. Это разжигает интерес к нашему виду. Но мы живем немного по другую сторону.

— Но вы же согласны, что спортсменам надо делать шоу?

— Нам надо балансировать. Вот у Димы все — по ту сторону экрана. А у нас и по ту, и по эту. Да, должно быть общение с болельщиками, со СМИ, но первоочередное — работа.

— Instagram блокируют. Переживете?

— Знаете чего? Да слава богу, если это заблокируют. Потому что я там зависаю очень долго и теряю много времени. Лучше бы погулять сходила с мужем лишний раз!

— А вот было бы у вас несколько сотен подписчиков и потеряй сейчас рекламу, по-другому рассуждали бы.

— Не в деньгах счастье. Не в этом суть. Я получаю удовольствие от того, что занимаюсь любимым делом. Вот это — важно.

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— Если разорвут контракт фирмачи, как с Большуновым, это будет настоящей проблемой?

— Пока мне, тьфу-тьфу, ничего не писали.

— С Виталием Норицыным на связи?

— Конечно. Он писал мне план и на эти соревнования. И дальше будет. У нас все стабильно. Надеюсь, его выпустят к нам в Россию.

— Подготовка к следующему сезону, к слову, теперь, скорее всего, будет строго внутри страны. Без тех же глетчеров тяжко будет?


— Я в этом сезоне не была на глетчере — это повлияло? Конечно, за рубежом есть классные места, в которых хотелось бы бывать. Но вот у меня прошлым летом такой возможности не было. И я как-то подготовилась. Поэтому хочу сказать, что при должной мотивации в России можно подготовиться очень сильно.

Владимир Иванов

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