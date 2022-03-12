Француз Кентен Фийон-Майе впервые завоевал Кубок мира по биатлону

Спортсмен набрал 870 очков в общем зачете Кубка мира. Сегодня он занял второе место в масс-старте в Отепя, увеличив отрыв от ближайшего преследователя. Вторым в тотале идет Эмильен Жаклен (625), который сегодня финишировал восьмым и уже потерял шансы на Большой хрустальный глобус.