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16:24 (мск), источник: Sports.Ru

Француз Кентен Фийон-Майе впервые завоевал Кубок мира по биатлону

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе стал обладателем Большого хрустального глобуса в сезоне-2021/22.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: Reuters

Спортсмен набрал 870 очков в общем зачете Кубка мира. Сегодня он занял второе место в масс-старте в Отепя, увеличив отрыв от ближайшего преследователя. Вторым в тотале идет Эмильен Жаклен (625), который сегодня финишировал восьмым и уже потерял шансы на Большой хрустальный глобус.

Для Фийона-Майе это первая в карьере победа в общем зачете. До этого он три сезона подряд занимал третье место.

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