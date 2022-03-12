Эльвира Эберг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Отепя

Эльвира Эберг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Отепя

На девятом этапе Кубка мира по биатлону в Отепя (Эстония) завершилась женская гонка с общего старта.