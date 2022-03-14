Антон Смольский объяснил, почему белорусы выступают лучше россиян на Кубке СБР

«Состояние в спринте было намного лучше. Сегодня не скажу, что была какая-то прыть, просто старался работать на рубеже, были ошибки, но доволен, что удалось реализовать себя. Рад за парней: Дима остался на втором месте, Никита подтянулся. Это круто.



Почему лучше россиян? После Олимпиады мы делали разную работу. У нас были сборы, мы тренировались. Думаю, в этом преимущество. Промахи первым выстрелом? Возможно, играло роль волнение, пускай старт не мирового уровня, но всё-таки масштабный, и волнение присутствовало», — сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».