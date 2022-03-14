Даниил Серохвостов: Для меня было непонятно, когда СБР отказался ехать на Кубок мира. Какая разница? Вам унижаться? Вы все равно сидите в кабинетах

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26 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что россияне будут выступать на этапах Кубка мира и Кубка IBU в нейтральном статусе. Предполагалось, что спортсмены не смогут получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет. После этого Союз биатлонистов России (СБР) заявил об отказе от участия в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU.

2 марта IBU полностью отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

— Как узнал о том, что международный сезон для всей команды закончен досрочно?

— Сначала увидел в интернете. Через минут 10 написали в группу, почему мы не поедем. Я расстроился, что сезон закончился и мало биатлонных стартов осталось — Уфа и Тюмень. Хотелось бы больше побегать, но рад, что мы в принципе можем бегать. Есть еще лыжные марафоны, куда мы поедем после Тюмени. Поэтому не так сильно расстроился.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--3beab1bdb56ab6c39b22" data-vnd="3beab1bdb56ab6c39b22" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=3beab1bdb56ab6c39b22" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Морально готов в следующем сезоне ездить по российским стартам?

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— Конечно, не хотелось бы, чтобы в следующем сезоне нас заперли в стране и мы бегали Кубок России. Потому что Кубок России — это не очень развитые старты. Тут нет цели. На Кубке мира есть Хрустальный глобус. Все за него борются, за очки.

А Хрустальный глобус Кубка России особо не ценится, потому что когда он проводится, то команда А и команда Б выступают на Кубке мира и Кубке IBU. Получается, что тут бегают не сильнейшие биатлонисты. Я смотрел, что здесь по 20−30 человек стартует. Когда я в юниорах бегал, у нас по 90 человек участвовало, в юношах — вообще за сотку. В мужиках — 30 человек! Это очень плохо.

Если в следующем году нас закроют, то не думаю, что будет намного больше. В Уфе 68 человек бежало с белорусами. Это вообще мало. Ты можешь даже не бежать, но в пасьют попадешь.

Если СБР или Минспорт ничего не изменят с Кубком России, то вряд ли кто-то будет бегать. Просто все начнут готовиться к [главным внутренним стартам]: «Ижевская винтовка», Уфа и основной чемпионат России. Больше, мне кажется, мало кто будет бегать по Кубкам России.

— Тебе из иностранцев кто-то писал после отстранения?

— Да, мы переписывались, когда нас закрыли полностью. Не тогда, когда СБР отказался ехать. Кстати, это для меня было непонятно. Сначала же нам разрешали ехать. Но мы сами отказались — что без флага, без гимна, что не хотим унижаться.

Какая разница? Вам унижаться? Вы все равно сидите в кабинетах, а мы бегаем. Что нам эти пять гонок, оставшихся в сезоне? Дайте побегать. Поэтому для меня было странно, что мы отказались.