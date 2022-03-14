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12:40 (мск), источник: ТАСС

Алимбекова победила в гонке преследования на этапе Кубка Союза биатлонистов России

Второе место заняла Ирина Казакевич, третье — Кристина Резцова.

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Источник: РИА "Новости"

УФА, 14 марта. /ТАСС/. Белоруска Динара Алимбекова одержала победу в гонке преследования на 10 км на первом этапе Кубка Союза биатлонистов России в Уфе.

Алимбекова финишировала с результатом 31 минута 48,8 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

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Победительница спринтерской гонки Ирина Казакевич из Свердловской области заняла второе место (отставание — 1 минута 9,2 секунды; три промаха). Третьей стала Кристина Резцова из Ханты-Мансийского автономного округа (+1.18,6; 6).

Алимбековой 26 лет, она является олимпийской чемпионкой 2018 года в эстафетной гонке. Казакевич 24 года, на счету спортсменки серебро Олимпийских игр в Пекине в эстафете. Резцовой 25 лет, она является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине.

2 марта Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

На соревнованиях в Уфе разыгрываются награды в двух зачетах. Спортсмены субъектов РФ борются за награды Кубка России. Все участники соревнований независимо от гражданства борются за награды Кубка Союза биатлонистов России. После гонок проводятся две церемонии награждения.

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