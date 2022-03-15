Динара Алимбекова: Кристина Резцова смеялась над моим четвёртым местом. Это нормально

«Над моими четвёртыми местами уже часто шутят. Вчера смеялась Кристина Резцова, но я на это не обижаюсь. Это нормально, и уже у меня у самой вызывает смех, поэтому на такие шутки я не обижаюсь. Конечно, жизнь без юмора скучна. Я шучу и над собой, и над друзьями. Некоторые даже обижаются и потом со мной не дружат, но я считаю, что шутки украшают жизнь человека», — приводит слова Алимбековой Metaratings.