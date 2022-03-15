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17:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Динара Алимбекова: Кристина Резцова смеялась над моим четвёртым местом. Это нормально

Олимпийская чемпионка в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала, как относится к обилию четвёртых мест в сезоне-2021/2022.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: РИА "Новости"

На Кубке мира Алимбекова 6 раз останавливалась в шаге от подиума в личных гонках, а на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе стала четвёртое в спринте.

«Над моими четвёртыми местами уже часто шутят. Вчера смеялась Кристина Резцова, но я на это не обижаюсь. Это нормально, и уже у меня у самой вызывает смех, поэтому на такие шутки я не обижаюсь. Конечно, жизнь без юмора скучна. Я шучу и над собой, и над друзьями. Некоторые даже обижаются и потом со мной не дружат, но я считаю, что шутки украшают жизнь человека», — приводит слова Алимбековой Metaratings.

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