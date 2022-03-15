Карим Халили объяснил доминирование сборной Беларуси на Кубке СБР в Уфе

«Ребята очень хорошо подготовились к сезону. И показывают это! Насчёт Кубка России: во-первых — они на очень хорошем уровне выступают; во-вторых — мы выступаем не на самом хорошем уровне. Мы допускаем много ошибок, и, я думаю, что большинство сборников этим недовольны. И, конечно, такое доминирование белорусов нам не нравится! В следующих гонках нужно брать всё в свои руки и исправлять ситуацию!» — приводит слова Халили телеграм-канал Dokukin.