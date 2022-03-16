Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в мегамасс-старте в Уфе

В мегамасс-старте принимают участие 60 спортсменов. После первого круга стреляют спортсмены с 31-го по 60-й стартовые номера, а после второго — с 1-го по 30-й. Далее спортсмены производят стрельбу уже по приходу на рубеж, а не по стартовым номерам. В сумме каждый участник гонки стреляет на четырех рубежах (лежа, лежа, стоя, стоя). В случае промаха спортсмен получает штрафной круг. Дистанция женского мегамасс-старта составила 12 км.

Судьба медалей решилась на последнем огневом рубеже, перед которым на победу претендовала большая группа биатлонисток. Чисто отстрелять удалось только Виктории Сливко и Лариса Куклина. На финишном круге Сливко сумела оторваться от соперницы и победила с результатом 38.03,8, Куклина отстала на 9,5 секунды, третье место у Ирины Казакевич (24,2).

Светлана Миронова стала четвертой (33,8). Лидер российской сборной Кристина Резцова с пятью промахами финишировала седьмой (1.02,8). Лучшая из белорусских спортсменок Динара Алимбекова показала пятый результат (41,3). Ранее Алимбекова победила в Уфе в гонке преследования, в спринте победу одержала Ирина Казакевич.