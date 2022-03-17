IBU начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России

«Исполком IBU объявил, что по предложению подразделения по вопросам честности в биатлоне (BIU) он принял решение начать процедуру отстранения с немедленным вступлением в силу. Решение следует за предыдущими мерами исполкома IBU по недопуску российских и белорусских спортсменов к участию в мероприятиях IBU, чтобы защитить атлетов и честность своих соревнований. Исполком IBU согласился на дополнительные шаги на том основании, что национальные федерации России и Белоруссии не выполнили гуманитарные обязательства в духе конституции IBU», — говорится в релизе. «Приостановление (членства) будет регулярно пересматриваться исполкомом и продлится до очередного конгресса IBU, который пройдет в сентябре 2022 года. Обе национальные федерации имеют семь дней, чтобы отреагировать. По истечении этого срока исполком примет окончательное решение о приостановке членства», — говорится в заявлении.