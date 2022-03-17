Призер чемпионата мира по биатлону Пускарчикова завершила карьеру

В пятницу стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в норвежском Холменколлене. Он завершится 20 марта и станет последним для Пускарчиковой в профессиональном спорте.

«Этот уик-энд станет для меня последним не только в этом сезоне. Это решение зрело во мне уже давно, я чувствую, что мои спортивные результаты больше не удовлетворяют меня, я больше не в силах помогать команде так, как хотела бы. Так что я хотела бы попрощаться с вами. Надеюсь, не навсегда, только с точки зрения профессионального спорта», — написала 31-летняя Пускарчикова в Instagram.

«Я чувствую, что пришло время для чего-то нового. Хотя я ужасно боюсь после 15 лет в спортивном “пузыре”. Я очень хотела бы поблагодарить всех вас — болельщиков, семью, друзей и всю команду — за многолетнюю поддержку. Нам было очень весело, были слезы и боли, и радости. Думаю, это того стоило», — добавила спортсменка.

В личных гонках на этапах Кубка мира лучшим результатом Пускарчиковой является третье место (гонка преследования на этапе в словенской Поклюке и масс-старт в немецком Оберхофе в сезоне-2016/17), в составе женской эстафетной сборной Пускарчикова является многократным победителем и призером этапов Кубка мира. Также после отстранения женской сборной России, занявшей второе место в эстафете на Олимпиаде в Сочи из-за допинговых нарушений, Пускарчикова стала бронзовым призером Игр (вместе с Габриэлой Коукаловой, Йиткой Ландовой и Вероникой Витковой).