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16:42 (мск), источник: ТАСС

Норвежская биатлонистка Экхофф победила в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене

Второй стала австрийка Лиза Тереза Хаузер, третьей — Марте Рёйселанн из Норвегии.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: Reuters

ТАСС, 18 марта. Норвежка Тириль Экхофф одержала победу в спринтерской гонке на 7,5 км на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.

Экхофф преодолела дистанцию за 21 минуту 28,3 секунды с одним промахом на двух огневых рубежах. Второе место заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер (отставание 7 секунд; 0 промахов), третье — норвежка Марте Рёйселанн (+9,4; 1).

В гонке не принимали участия российские и белорусские спортсмены — 2 марта Международный союз биатлонистов временно отстранил их от международных соревнований. Позднее в пятницу в Холменколлене пройдет мужской спринт.

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