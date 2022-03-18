Норвежская биатлонистка Экхофф победила в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене

ТАСС, 18 марта. Норвежка Тириль Экхофф одержала победу в спринтерской гонке на 7,5 км на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.

Экхофф преодолела дистанцию за 21 минуту 28,3 секунды с одним промахом на двух огневых рубежах. Второе место заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер (отставание 7 секунд; 0 промахов), третье — норвежка Марте Рёйселанн (+9,4; 1).