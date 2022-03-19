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18:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Немец Лессер выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене

Немецкий биатлонист Эрик Лессер выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: AP 2022

Долгое время в гонке лидировал норвежец Штурла Легрейд, который первый ушел на старт. Но на последнем огневом рубеже он допустил два промаха и откатился на третью строчку.

Вторым стал новоиспеченный обладатель «Большого хрустального глобуса», француз Кантен Фийон-Майе.

Напомним, что российские и белорусские спортсмены не были допущены к выступлению в Норвегии.

Биатлон. Холменколлен (Норвегия). Кубок мира. Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

  1. Эрик Лессер (Германия) — 32.03,8 (0 шт. кругов)
  2. Кантен Фийон-Майе (Франция) — отставание 9,4 (1)
  3. Штурла Легрейд (Норвегия) — 22,7 (3)
  4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 1.04,9 (2)
  5. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 1.09,7 (2)
  6. Мартин Понсилуома (Швеция) — 1.31,3 (3).

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