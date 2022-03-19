Немец Лессер выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене
Кубок мира (биатлон)
Немецкий биатлонист Эрик Лессер выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Немецкий биатлонист Эрик Лессер выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Долгое время в гонке лидировал норвежец Штурла Легрейд, который первый ушел на старт. Но на последнем огневом рубеже он допустил два промаха и откатился на третью строчку.
Вторым стал новоиспеченный обладатель «Большого хрустального глобуса», француз Кантен Фийон-Майе.
Напомним, что российские и белорусские спортсмены не были допущены к выступлению в Норвегии.
Биатлон. Холменколлен (Норвегия). Кубок мира. Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км