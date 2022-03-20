«Им снова не будут рады»: Тарьей Бе прошелся по российским спортсменам

«Не думаю, что российские спортсмены что-то поняли. Они жалуются, что их не допускают к участию в соревнованиях и отстраняют, но они не делают выводы и четко не дистанцируются (от позиции властей РФ), по моему мнению, им снова будут не рады», — цитирует Бё NRK.