«Им снова не будут рады»: Тарьей Бе прошелся по российским спортсменам

В мероприятии приняли участие, в частности, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, гимнастки Дина и Арина Аверины, фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова, Владимир Морозов.
«Не думаю, что российские спортсмены что-то поняли. Они жалуются, что их не допускают к участию в соревнованиях и отстраняют, но они не делают выводы и четко не дистанцируются (от позиции властей РФ), по моему мнению, им снова будут не рады», — цитирует Бё NRK.
Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за обострения ситуации на Украине. Олимпийский комитет России (ОКР) заявил, что будет в судебном порядке оспаривать последовавшие за рекомендацией МОК решения международных федераций об отстранении россиян.