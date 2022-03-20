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14:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Им снова не будут рады»: Тарьей Бе прошелся по российским спортсменам

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Норвежский биатлонист Тарьей Бё выступил с критикой российских спортсменов, принявших участие в праздничном концерте, который состоялся 18 марта в «Лужниках» в честь Дня воссоединения Крыма с Россией.

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Источник: РИА "Новости"

В мероприятии приняли участие, в частности, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, гимнастки Дина и Арина Аверины, фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова, Владимир Морозов.

«Не думаю, что российские спортсмены что-то поняли. Они жалуются, что их не допускают к участию в соревнованиях и отстраняют, но они не делают выводы и четко не дистанцируются (от позиции властей РФ), по моему мнению, им снова будут не рады», — цитирует Бё NRK.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за обострения ситуации на Украине. Олимпийский комитет России (ОКР) заявил, что будет в судебном порядке оспаривать последовавшие за рекомендацией МОК решения международных федераций об отстранении россиян.

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