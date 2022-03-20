Баккен впервые выиграл в Кубке мира, Лессер — четвертый в последней гонке

Он преодолел дистанцию 15 км за 38 минут 31,2 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место занял его соотечественник Стурла Легрейд (+0,5 секунды; 2 промаха), третье — у француза Эмильена Жаклена (+13,4; 2). Ранее завоевавший большой Хрустальный глобус француз Кентен Фийон-Майе финишировал седьмым (+48,4; 3).

Четвертое место занял немец Эрик Лессер (+21,6; 2). Эта гонка стала для 33-летнего биатлониста последней в карьере. В его активе две серебряные медали Олимпиады в Сочи и бронзовая награда Игр в Пхёнчхане. Он является двукратным чемпионом мира, трехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств. Также последнюю гонку в карьере провел 32-летний швейцарец Беньямин Вегер.

Баккен впервые выиграл личную гонку на Кубке мира. До этого лучшим результатом 23-летнего норвежца было третье место в масс-старте на предыдущем этапе Кубка мира в эстонском Отепя.