Баккен впервые выиграл в Кубке мира, Лессер — четвертый в последней гонке
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Норвежский биатлонист Сиверт Баккен выиграл масс-старт на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Норвежский биатлонист Сиверт Баккен выиграл масс-старт на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Он преодолел дистанцию 15 км за 38 минут 31,2 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место занял его соотечественник Стурла Легрейд (+0,5 секунды; 2 промаха), третье — у француза Эмильена Жаклена (+13,4; 2). Ранее завоевавший большой Хрустальный глобус француз Кентен Фийон-Майе финишировал седьмым (+48,4; 3).
Четвертое место занял немец Эрик Лессер (+21,6; 2). Эта гонка стала для 33-летнего биатлониста последней в карьере. В его активе две серебряные медали Олимпиады в Сочи и бронзовая награда Игр в Пхёнчхане. Он является двукратным чемпионом мира, трехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств. Также последнюю гонку в карьере провел 32-летний швейцарец Беньямин Вегер.
Баккен впервые выиграл личную гонку на Кубке мира. До этого лучшим результатом 23-летнего норвежца было третье место в масс-старте на предыдущем этапе Кубка мира в эстонском Отепя.
Лучшим из россиян в общем зачете Кубка мира стал Александр Логинов, занявший 17-е место (413 очков). Российские и белорусские биатлонисты не принимают участие в заключительных этапах Кубка мира. Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за обострения ситуации на Украине. После этого Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях. Союз биатлонистов России (СБР) будет отстаивать права спортсменов в суде.