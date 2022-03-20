Смольский — о сезоне: есть минимальное чувство неудовлетворённости

"Что я почувствовал, когда понял, что вписал своё имя в историю белорусского спорта? Конечно, я задумывался о белорусских чемпионах, мне хотелось быть в их числе. После того как понял и принял, что я олимпийский призёр, я слегка выдохнул (улыбается). Ведь на протяжении почти 10 лет я ежедневно работал над собой и своим результатом.