Дарья Домрачева раскритиковала спортсменов, поддержавших отстранение россиян и белорусов

"Я считаю абсолютно наивным полагать, что отстранение белорусских и российских спортсменов от международных соревнований поможет решению конфликта. На мой взгляд, подобные меры лишь способствуют разжиганию розней среди людей.

Прежде чем говорить о глобальном, давайте начнём с себя, со своих человеческих качеств и своего окружения. Мы, люди из спорта, давайте со спорта и начнём. У Спорта есть все шансы нести в мир МИР, объединять, а не разъединять, быть справедливым и честным. Я призываю использовать этот шанс. Хотелось бы видеть наказания, отстранения, дисциплинарные меры за конкретные нарушения конкретных людей.