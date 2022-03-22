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21:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Дарья Домрачева раскритиковала спортсменов, поддержавших отстранение россиян и белорусов

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева высказалась об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных стартов.

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Источник: РИА "Новости"

"Я считаю абсолютно наивным полагать, что отстранение белорусских и российских спортсменов от международных соревнований поможет решению конфликта. На мой взгляд, подобные меры лишь способствуют разжиганию розней среди людей.

Прежде чем говорить о глобальном, давайте начнём с себя, со своих человеческих качеств и своего окружения. Мы, люди из спорта, давайте со спорта и начнём. У Спорта есть все шансы нести в мир МИР, объединять, а не разъединять, быть справедливым и честным. Я призываю использовать этот шанс. Хотелось бы видеть наказания, отстранения, дисциплинарные меры за конкретные нарушения конкретных людей.

Печально читать комментарии спортсменов, поддерживающих подобные меры, спортсменов, кто жал руки, хлопал по плечу, поздравлял друг друга при попадании на пьедестал, обсуждал сложные моменты гонок, соревновался плечом к плечу, а сегодня только подпинывает в спину коллегу, чтобы вышвырнуть из борьбы. Давайте начнём с себя самих, возможно, и мир вокруг тогда станет лучше", — написала Домрачева в своих социальных сетях.

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