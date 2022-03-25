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13:56 (мск), источник: Чемпионат.com

CAS признал биатлонистку Глазырину виновной в допинговых нарушениях

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина признана виновной в допинговых нарушениях, сообщает пресс-служба независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

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Источник: РИА "Новости"

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал её на 12 месяцев, начиная с 23 сентября 2020 года.

Таким образом, дисквалификация российской спортсменки уже истекла. Результаты Глазыриной в промежутке с 19 сентября по 18 декабря 2013 года были аннулированы.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил Глазырину от соревнований. Её заподозрили в нарушении антидопинговых правил на основании данных из базы московской лаборатории. Расследовались две подозрительные пробы спортсменки.

34-летняя Глазырина является двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы. Она завоевала две медали на этапах Кубка мира.

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