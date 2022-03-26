В Норвегии оказывают давление на Бьорндалена из-за позиции Домрачевой

«Уле-Эйнар Бьорндален всегда выступал за разделение спорта и политики. Что он думает по поводу слов своей жены, которая раскритиковала отстранение российских и белорусских спортсменов?», — пишет корреспондент в издании VG.

«Конечно, он не несет прямой ответственности за позицию Дарьи. Она выступает против исключения России и Беларуси из большинства видов спорта. Но тогда возникает проблема, которую хорошо осознает Бьорндален: можно ли требовать от спорта, чтобы к нему относились совершенно независимо от политики? На фоне такого неоднозначного предложения от близкого человека ему было бы логично выступить с определенной позицией», — пишет он.