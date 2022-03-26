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10:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Норвегии оказывают давление на Бьорндалена из-за позиции Домрачевой

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Норвежский журналист Лейф Вельхаве призвал многократного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена высказать свое отношение к словам Дарьи Домрачевой об отстранении российских и белорусских спортсменов.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: AFP 2022

«Уле-Эйнар Бьорндален всегда выступал за разделение спорта и политики. Что он думает по поводу слов своей жены, которая раскритиковала отстранение российских и белорусских спортсменов?», — пишет корреспондент в издании VG.

Журналист интересуется, считает ли легенда норвежского спорта, что соревнования в современном мире могут существовать отдельно от политики.

«Конечно, он не несет прямой ответственности за позицию Дарьи. Она выступает против исключения России и Беларуси из большинства видов спорта. Но тогда возникает проблема, которую хорошо осознает Бьорндален: можно ли требовать от спорта, чтобы к нему относились совершенно независимо от политики? На фоне такого неоднозначного предложения от близкого человека ему было бы логично выступить с определенной позицией», — пишет он.

Ранее четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева раскритиковала спортсменов, поддержавших отстранение российских и белорусских атлетов от международных соревнований.

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