Международный союз биатлонистов приостановил членство СБР в организации
Также организация приостановила деятельность Белорусской федерации биатлона.
Также организация приостановила деятельность Белорусской федерации биатлона.
ТАСС, 29 марта. Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации. Об этом сообщает пресс-служба IBU.
«Исполнительный комитет IBU единогласно принял решение приостановить деятельность национальных федераций России и Белоруссии с немедленным вступлением в силу», — говорится в заявлении.
«Исполком будет очень внимательно следить за развитием ситуации и пересматривать это решение в случае изменения обстоятельств. Решение также должно быть рассмотрено конгрессом IBU 2022 года на заседании
21 марта президент СБР Виктор Майгуров заявил, что лишение членства в IBU не соответствует конституции организации, поэтому в случае принятия решения СБР обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS).
17 марта IBU начал процедуру отстранения СБР и БФБ, национальные организации были проинформированы о решении IBU. Федерациям был дан срок в семь дней, чтобы отреагировать. По истечении этого срока исполком рассмотрел ответы организаций. 2 марта IBU временно отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.