Международный союз биатлонистов приостановил членство СБР в организации

ТАСС, 29 марта. Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

«Исполнительный комитет IBU единогласно принял решение приостановить деятельность национальных федераций России и Белоруссии с немедленным вступлением в силу», — говорится в заявлении.

«Исполком будет очень внимательно следить за развитием ситуации и пересматривать это решение в случае изменения обстоятельств. Решение также должно быть рассмотрено конгрессом IBU 2022 года на заседании 15—19 сентября , если оно не будет отменено ранее исполкомом IBU», — добавили в пресс-службе.

21 марта президент СБР Виктор Майгуров заявил, что лишение членства в IBU не соответствует конституции организации, поэтому в случае принятия решения СБР обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS).