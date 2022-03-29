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09:42 (мск), источник: ТАСС

Международный союз биатлонистов приостановил членство СБР в организации

Также организация приостановила деятельность Белорусской федерации биатлона.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 29 марта. Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

«Исполнительный комитет IBU единогласно принял решение приостановить деятельность национальных федераций России и Белоруссии с немедленным вступлением в силу», — говорится в заявлении.

«Исполком будет очень внимательно следить за развитием ситуации и пересматривать это решение в случае изменения обстоятельств. Решение также должно быть рассмотрено конгрессом IBU 2022 года на заседании 15—19 сентября, если оно не будет отменено ранее исполкомом IBU», — добавили в пресс-службе.

21 марта президент СБР Виктор Майгуров заявил, что лишение членства в IBU не соответствует конституции организации, поэтому в случае принятия решения СБР обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS).

17 марта IBU начал процедуру отстранения СБР и БФБ, национальные организации были проинформированы о решении IBU. Федерациям был дан срок в семь дней, чтобы отреагировать. По истечении этого срока исполком рассмотрел ответы организаций. 2 марта IBU временно отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

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