Серохвостов выиграл спринт на чемпионате России по биатлону
ТЮМЕНЬ, 30 мар — РИА Новости. Даниил Серохвостов стал победителем спринтерской гонки на 10 км на чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени.
ТЮМЕНЬ, 30 мар — РИА Новости. Даниил Серохвостов стал победителем спринтерской гонки на 10 км на чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени.
Он прошел дистанцию за 24 минуты 51,7 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Вторым стал Эдуард Латыпов (отставание — 42,9 секунды; 2 промаха), третье место занял Карим Халили (+49,2; 1).
В турнире помимо российских спортсменов участвуют белорусы. Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил от своих соревнований российских и белорусских спортсменов на фоне ситуации на Украине, во вторник международная федерация приостановила членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.
Позднее в среду пройдет женская спринтерская гонка. Чемпионат России завершится 4 апреля.