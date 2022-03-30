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10:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Серохвостов выиграл спринт на чемпионате России по биатлону

ТЮМЕНЬ, 30 мар — РИА Новости. Даниил Серохвостов стал победителем спринтерской гонки на 10 км на чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени.

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Источник: РИА "Новости"

Он прошел дистанцию за 24 минуты 51,7 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Вторым стал Эдуард Латыпов (отставание — 42,9 секунды; 2 промаха), третье место занял Карим Халили (+49,2; 1).

В турнире помимо российских спортсменов участвуют белорусы. Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил от своих соревнований российских и белорусских спортсменов на фоне ситуации на Украине, во вторник международная федерация приостановила членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.

Позднее в среду пройдет женская спринтерская гонка. Чемпионат России завершится 4 апреля.

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