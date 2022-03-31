«Лучше так, чем ничего»: биатлонистка Гореева назвала скромными призовые на чемпионате России

Гореева заняла третье место в смешанной эстафете в составе сборной Московской области. В ходе награждения Гореевой и ее партнерам вручили сертификаты на сумму 15 тысяч рублей.

"По сравнению с IBU, конечно, скромная сумма (призовых), но лучше так, чем ничего.

У меня, конечно, есть мотивация работать дальше, я мотивирована как никогда, особенно после двух таких гонок. Я бы хотела улучшить свою форму. Я поверила в себя после этих наград.