«Лучше так, чем ничего»: биатлонистка Гореева назвала скромными призовые на чемпионате России
Биатлонистка Анастасия Гореева высказала мнение о размере призовых на чемпионате России в Тюмени.
Биатлонистка Анастасия Гореева высказала мнение о размере призовых на чемпионате России в Тюмени.
Гореева заняла третье место в смешанной эстафете в составе сборной Московской области. В ходе награждения Гореевой и ее партнерам вручили сертификаты на сумму 15 тысяч рублей.
"По сравнению с IBU, конечно, скромная сумма (призовых), но лучше так, чем ничего.
У меня, конечно, есть мотивация работать дальше, я мотивирована как никогда, особенно после двух таких гонок. Я бы хотела улучшить свою форму. Я поверила в себя после этих наград.
Я очень рада, потому что это неожиданно и приятно, хотя мы настраивались на победу, потому что наша команда могла показывать хороший результат. Я вчера совершила ошибку, когда отвлеклась на крик болельщика во время стрельбы, сегодня я этого уже не допускала«, — цитирует Горееву “Матч ТВ”.