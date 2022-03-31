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20:54 (мск), источник: Sport24

«Лучше так, чем ничего»: биатлонистка Гореева назвала скромными призовые на чемпионате России

Биатлонистка Анастасия Гореева высказала мнение о размере призовых на чемпионате России в Тюмени.

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Источник: instagram.com/nastua_goreeva

Гореева заняла третье место в смешанной эстафете в составе сборной Московской области. В ходе награждения Гореевой и ее партнерам вручили сертификаты на сумму 15 тысяч рублей.

"По сравнению с IBU, конечно, скромная сумма (призовых), но лучше так, чем ничего.

У меня, конечно, есть мотивация работать дальше, я мотивирована как никогда, особенно после двух таких гонок. Я бы хотела улучшить свою форму. Я поверила в себя после этих наград.

Я очень рада, потому что это неожиданно и приятно, хотя мы настраивались на победу, потому что наша команда могла показывать хороший результат. Я вчера совершила ошибку, когда отвлеклась на крик болельщика во время стрельбы, сегодня я этого уже не допускала«, — цитирует Горееву “Матч ТВ”.

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