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31 марта, источник: Спорт РИА Новости

Белорусская федерация биатлона намерена восстановить свои права в IBU

МИНСК, 31 мар — РИА Новости. Белорусская федерация биатлона заявила, что не согласна с приостановкой своего членства в Международном союзе биатлонистов (IBU), намерена добиваться восстановления своих прав.

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Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник исполком IBU приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона в организации с немедленным вступлением в силу на фоне обострения российско-украинских отношений.

«Белорусская федерация биатлона категорически не согласна с формулировками решений исполнительного комитета Международного союза биатлонистов по временному приостановлению нашего членства в союзе и отстранению спортсменов от участия в международных соревнованиях по биатлону, проводимых под эгидой IBU. В связи с этим до сведения руководства Международного союза биатлонистов доведена наша позиция о необоснованности принятых решений, содержащая убедительные доводы и аргументы в пользу их скорейшей отмены», — говорится в сообщении на сайте федерации.

Подчеркивается, что федерация, объективно оценивая текущую ситуацию, обвинительные оценки и иные ограничительные меры в отношении белорусского биатлона, продолжает активно работать, в том числе в контакте с Союзом биатлонистов России, над вопросом восстановления прав федерации и спортсменов с применением широкого арсенала юридических средств и иных возможностей.

«Отмечаем, что взаимодействие с Международным союзом биатлонистов по этому и другим вопросам продолжается. У нас есть достаточно времени до очередного Конгресса IBU, (который — ред.) пройдет в сентябре 2022 года, и начала соревновательного сезона, чтобы детально разобраться в ситуации и принять меры по восстановлению справедливости. Белорусская федерация биатлона делает все зависящее для защиты законных прав белорусского биатлона, биатлонистов, тренеров и спортивной общественности», — подчеркивается в заявлении.

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