Белорусская федерация биатлона намерена восстановить свои права в IBU

Во вторник исполком IBU приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона в организации с немедленным вступлением в силу на фоне обострения российско-украинских отношений.

«Белорусская федерация биатлона категорически не согласна с формулировками решений исполнительного комитета Международного союза биатлонистов по временному приостановлению нашего членства в союзе и отстранению спортсменов от участия в международных соревнованиях по биатлону, проводимых под эгидой IBU. В связи с этим до сведения руководства Международного союза биатлонистов доведена наша позиция о необоснованности принятых решений, содержащая убедительные доводы и аргументы в пользу их скорейшей отмены», — говорится в сообщении на сайте федерации.

Подчеркивается, что федерация, объективно оценивая текущую ситуацию, обвинительные оценки и иные ограничительные меры в отношении белорусского биатлона, продолжает активно работать, в том числе в контакте с Союзом биатлонистов России, над вопросом восстановления прав федерации и спортсменов с применением широкого арсенала юридических средств и иных возможностей.