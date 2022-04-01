«Та стойка на Олимпиаде мне в кошмарах не снится». Большое интервью с Эдуардом Латыповым

Лидер сборной России по биатлону Эдуард Латыпов по ходу сезона оказался в шаге от жёлтой майки, но планы на лидерство в Кубке мира уничтожил ковид. Россиянин едва успел восстановиться к Олимпиаде, где пережил настоящую спортивную трагедию, но при этом увёз из Пекина сразу три бронзы.

В интервью «Чемпионату» Латыпов рассказал, как пережил все эти события, какие цели ставит перед собой и как ощущает на себе последствия санкций.

«Ставим задачу на сезон: бороться за победу в общем зачёте»

— В начале сезона вы были безоговорочным лидером сборной России — в восьми очках от жёлтого биба. Что чувствовали при этом: ответственность, подъём или давление?

— Было спокойствие. Надо делать свою работу, как запланировали. Старался просто идти дальше, особых мыслей и не было: что надо сейчас взять и что-то выиграть. Настраивался на ближайшие гонки. Соблазн побыть в жёлтом бибе, естественно, был. Но не было самой цели — что-то придумать для этого. Просто идти в том же направлении, что и шёл, стабильно выступать. Тогда было бы видно, смогу взять или нет.



— Жалеете, что не получилось?

— Был близок — уже хорошо. Значит, подготовка прошла в правильном направлении. Недочёты есть, нужно исправлять, становиться сильнее, чтобы в будущем показывать более стабильный результат, конкретно бороться за лидерство. Мечтаю ли я о лидерстве на Кубка мира? Цели такие есть, стараемся. Ставим задачи на сезон: быть максимально высоко, бороться за победу в общем зачёте.



На пик формы я вышел примерно в декабре. Но потом Кубок ушёл на перерыв, были сборы, ушли в подготовку, чтобы не затормозить, но и не форсировать и дальше планомерно готовиться к Олимпиаде. Это была часть плана.

— Одни спортсмены считают самым ценным победу в Кубке мира, другие в приоритет ставят главные старты: чемпионат мира, Олимпиаду. А вы?

— Чемпионат мира — главный старт сезона, в любом случае мы к нему и готовимся. А дальше как идёшь по сезону: насколько ты можешь себя максимально реализовать. От этого и складывается результат, место в общем зачёте. Можно бежать в средней форме, но использовать все лучшие моменты, можно быть в серединке: постоянно в пятёрке или топ-10. Этого будет достаточно, чтобы бороться за общий зачёт. Да и все соревнования на КМ для того, чтобы себя настроить на главный старт сезона.



— По интенсивности и конкуренции это был один из интереснейших сезонов за последнее время. Это лидеры сбавили или в целом уровень биатлона выравнивается? Нет той десятилетней доминации кого-то одного.

— Все прибавили. Нет такого, что кто-то сбавил. Все подтянулись, потому что олимпийский год и многие выходят на максимуме возможностей. Поэтому были такие скорости в этом году.

«В этом году я добавил в технике»

— Россия провела лучший сезон за последние пять лет. Много медалей на контрасте с недавними антирекордами. В чём причины этого успеха?

— Грамотное планирование тренировочного процесса. Каждый спортсмен нашёл своё — что ему нужно. В этом году каждый старался улучшить себя, усилить и подтянуть слабые стороны. Командная работа помогла.

— Антон Бабиков связывает это со включённостью многих специалистов в работу: от Каминского до Крючкова и Сорина. Больше людей — больше идей и самых разных методик? Не мешает ли такой мультиподход?

— Нет, это же идёт в ходе обсуждения. Ты выбираешь, что тебе нужно, что-то более правильное — то и делаешь. Нет чего-то, что мешало. Это обсуждается, не делается бездумно. Анализируется, внедряется в тренировочный процесс.



— Что конкретно вы доработали, подходя к этому сезону?

— Чего-то свежего не было — мы по плану второй год идём. Это уклон на технику: брали моменты, где можем улучшать себя. Не только в функциональном плане, скорее, в экономичности передвижения. В этом году относительно себя прошлого добавил в технике.

— На разных этапах по сезону вы либо хорошо работали на последних метрах трассы, либо отлично отрабатывали спурт. Где вам проще выигрывать?

— И в том, и в другом компоненте надо прибавлять. Всё зависит от самочувствия, состояния. Когда-то ты можешь убежать на дистанции, когда-то не получается и только можешь разобраться в створе. Этот момент надо подтягивать. В основном подстраиваюсь под соперника: понимаю, где лучше обгонять на трассе и не оставлять до разборок на финише. Стараюсь быть вариативным в этом плане.



— И с кем сложнее?

— По трассе с Йоханнесом Бё, Кентеном Фийоном Майе и Ветле Кристиансеном. Все терпят, но могут выдать и сильный финиш. Себастиан Самуэльссон иногда хорошо идёт. Не сказать, что в створе у меня большой опыт разборок, но было пару раз. И там уже Ветле Шоста очень силён, тот же младший Бё, если смотреть по Олимпиаде. Также Эмильен Жаклен умеет бежать финиш или Арнд Пайффер, хотя с ним не сталкивался на финишной прямой. Но все, кто бежал, говорят, что очень сложно с ним бороться.

«Стойка на Олимпиаде мне в кошмарах не снится»

— Как оцениваете сезон?

— На семёрку-восьмёрку из десяти. Десятку себе сложно поставить, потому что знаю, что могу выступать лучше во многих гонках. И здесь, в Тюмени, осталось выступить хорошо, реализовать наработанное и спокойной пойти отдыхать, поехать к семье.



— Можете назвать самый счастливый момент сезона и, наоборот, самый грустный?

— Все счастливые! Всё, что получается или нет — уже опыт. Я так отношусь к этому. Ничего не могу выделить, потому что каждый день и момент эмоциональны: хорошее, как и плохое настроение всегда важны.



— Последняя стойка вам не снится до сих пор в кошмарах? Не нанесла ли вам она психологическую травму, как когда-то Эмилю Свендсену?

— Нет, не снится. Всё прошло, выводы сделаны. Дальше работаем. Конечно, неприятно, это остаётся. Опыт, который я прожил и пережил. Двигаемся дальше. Это сделало меня только сильнее в этом плане.

— Некоторые биатлонисты дают на такие переживания ровно один день. А вы?

— Старался сразу это убрать, ведь надо было дальше готовиться к масс-старту. Зачем уже об этом думать. Сделал выводы, посмотрел, какие моменты можно было в дальнейшем исправить, ведь Олимпиада на этом не закончилась. Надо было дальше двигаться, не уходить в себя, в какое-то уныние. Взять себя в руки и работать дальше, как все спортсмены. У всех бывают неудачные гонки. Это не повод расслабиться или сдаться. Иностранные спортсмены не подходили лично, но писали, поддерживали. Говорили, бывает такое. Я обсудил с тренером, двигаемся дальше. Сейчас не так много времени, чтобы обсуждать пройденный этап, не к месту.

«Верю, что всё будет хорошо и нормализуется»

— Немец Эрик Лессер был для вас в этом сезоне особым человеком — одолжил велотренажёр во время болезни. Как-то с ним попрощались отдельно?

— Мы общаемся, в хороших отношениях. Поздравил его с последней гонкой — хорошо пробежал. Выигрывает, заканчивает карьеру на такой позитивной ноте. Я рад за него. Он помог, конечно. В такой ситуации сделал хорошее дело (доставил велотренажёр во время изоляции Латыпова в Германии. — Прим. «Чемпионата»). Он пытался всё тихо сделать, это просто медиа захотели раскрутить. Это круто, но он хотел, чтобы всё осталось незамеченным. Каждый, кто хочет сделать что-то хорошее, вряд ли хочет афишировать. Но получилось так. Я благодарен, вся страна благодарна. Хороший пример для подрастающего поколения.



— Эрик — скромный человек?

— Да, сразу сказал, что не хотел всего этого внимания. Любой может помочь, и не надо делать из этого что-то необычное. Это должно быть нормой. Он человек спокойный и скромный. Люди могут такое делать без переживаний — а надо или нет? Это часть жизни. Думаю, он не только мне помог, а сам по себе в жизни такой человек, который всегда придёт на помощь.



— Он попрощался с биатлоном в этом сезоне. А задумывались, какой бы для вас была последняя гонка?

— Не думал об этом, так как ещё не планирую завершать. Придёт момент, подумаю. Но, конечно, победить в последней гонке карьеры — круто. Но у каждого своё: кто-то выигрывает общий зачёт в последней гонке, кто-то — гонку.

— Если возможно возвращение на Кубок мира под нейтральным флагом, вернетесь? Многие и под таким условием не хотят, а теннисисты, например, согласились.

— Сейчас зачем об этом говорить? Надо ждать зиму. Будем смотреть, какие у нас будут условия, варианты. Бегать и выступать надо. Посмотрим, сложно сказать. Всё будет решаться ближе к зиме. Такие вопросы нет смысла задавать, никто ничего не знает. Задача готовиться, летом тренироваться, улучшать себя. Свой план, который поставил, надо выполнить. Дальше будет видно.



— Выходил ли Виктор Майгуров на контакт с биатлонистами по поводу ситуации в биатлоне и будущего?

— Нет. Но, думаю, будут собрания.



— Есть мнение, что без международных стартов уровень биатлона в стране может упасть. Согласны?

— Смотря какая будет альтернатива этим самым соревнованиям. Тоже время покажет.



— Обсуждается ли это внутри команды? Ведь подготовка к чему-то конкретному должна быть.

— Думаю, готовиться будем к Кубку мира. Там дальше будем подстраиваться. Верю, что всё будет хорошо и нормализуется. Будет хорошая атмосфера.

«Выровняемся сейчас со всеми, условия будут одинаковые»

— На Кубке СБР в Уфе, как и вообще по сезону, произошёл резкий взлет белорусов. С чем связываете?

— Они в хорошей форме. Видно, после Олимпиады на пике были. Но я не знаю, как они подводились. Может, попало на эти соревнования (в Уфе. — Прим. «Чемпионата»). В любом случае они сильные и на Кубке мира ярко выступали. Так что не надо забывать, что они конкурируют с топовыми спортсменами мира.

— У вас был опыт работы с Андреем Падиным, который сейчас тренирует белорусов. Что привлекало в его методиках?

— Два года с ним тренировался, когда был в молодёжной команде. Много скоростных методик. Сейчас не знаю, как он с ними работает. С чем-то был согласен, что-то не подходило. Но тот опыт мне точно помог — всегда мы чему-то учимся.



— Хотите реванша? За счёт чего можно достичь цели?

— Мы будем бегать, соревноваться. Кто как будет готов к этим соревнованиям, кто как подошёл. Точно будет интересная борьба, будем стараться победить. За счёт чего? Возможно, инвентарь будет подходящий, лыжи. Выровняемся сейчас со всеми, условия будут более или менее одинаковые.



— Если внутренние старты станут основными вашими соревнованиями, как будут работать бригада сервисменов и главы тренерских штабов: помогать конкретно подопечным сборной России?

— Сейчас они будут помогать тем, кто находится в сборной. Дальше не знаю, как будут конструировать этот момент, если, как вы сказали, соревнования будут проходить здесь, в России. Но в Тюмени будем делать лыжи вместе.



— Уходит «Россиньоль», норвежские производители от тех же лыжников. Как ваши спонсоры? И есть ли какая альтернатива на случай чего?

— Я бегаю на Fischer. Пока всё хорошо, никто не уходит. Инвентарь в любом случае большой вес имеет для спортсмена — одна из важных частей его победы. Об альтернативных палках или лыжах ещё не задумывался.

«По магазинам с брендами не катаюсь»

— Как домой съездили и день рождения отпраздновали?

— Дома с семьёй посидели чуть-чуть и всё. Особо нигде не отмечали, только в домашней обстановке.



— Семья и близкие, правда, отличный релаксатор? Мог Йоханнес Бё взять Олимпиаду, просто отдохнув дома?

— Думаю, да. Это помогает лучше, чем не быть дома долгое время. Но, опять же, кто как справляется — дома тоже иногда тяжело. Есть моменты, что тебе в любом случае надо помогать с домашними обязанностями. Это мешает тренировочному процессу, особенно когда идёт важная подготовка. Недельный перерыв только на пользу, но нужно выбрать правильный этап подготовки, чтобы можно было отдохнуть. Всё индивидуально: кто-то вообще домой не ездит, потому что так легче, а кто-то перед ответственными соревнованиями может. Я, например, перед важными стартами, скорее всего, не поеду.

— Какие планы на межсезонье? Будете внутренний туризм развивать?

— Пока этого не планировал. Главное, закончить сезон, а дальше поеду домой спокойно и уже подумаю, что можно сделать. В планах сидеть дома, отдыхать. Ездить никуда неохота почему-то. Эмоционально нужно восстановиться, а не куда-то ездить. Побыть на месте, а не в переездах. Дать себе отдохнуть.



— Есть ли места в России, где бы вы хотели побывать, но пока не вышло?

— В Карелию бы съездил. Говорят, красиво.



— Как текущая ситуация отразилась конкретно на вас? В магазинах очереди за сахаром, кто-то тоскует по Apple Pay и тяжело справляется с уходом брендов. А вы что заметили в житейском плане?

— Нет, у меня нет Apple Pay, в магазинах всё пока есть. Не замечал какого-то дефицита в основном. По магазинам с брендами особо не катаюсь. Нет привязанности к каким-либо вещам, от ухода которых мне стало бы грустно.