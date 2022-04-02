Биатлонистки из Ханты-Мансийска выиграли эстафету на чемпионате России. Беларусь — 7-я
В Тюмени на чемпионате России — 2022 по биатлону завершилась женская эстафета.
В Тюмени на чемпионате России — 2022 по биатлону завершилась женская эстафета.
Победу в ней одержала первая команда Ханты-Мансийского автономного округа. Второе место заняла сборная Свердловской области. Тройку призёров замкнули биатлонистки из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Биатлон. Чемпионат России. Тюмень. Женская эстафета, 4×6 км.