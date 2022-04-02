Биатлонистов сборной России предложили штрафовать за пропуск чемпионата страны

«Почему они игнорируют чемпионат России? Это безобразие, я этим возмущен. Какая-то безответственность, такие вещи недопустимы», — заявил он. По мнению Васильева, только температура и проблемы со здоровьем могут служить уважительной причиной пропуска. В связи с этим он объявил о необходимости ставить вопрос о депремировании или снижении стипендии.