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3 апреля, источник: Sports.Ru

«Поняла, что не вывезу это все — не бывать дома по три месяца, получать зарплату 27 тысяч». Маргарита Васильева о завершении карьеры

Российская биатлонистка Маргарита Васильева рассказала, почему решила завершить спортивную карьеру.

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Источник: Sports.Ru

В 2019 году биатлонистка была отстранена на 1,5 года за пропуск трех допинг-тестов. Отбыв дисквалификацию, Васильева вернулась к соревнованиям — последний раз она выступала в гонках «Ижевской винтовки» в декабре, где осталась без медалей.

— С декабря ни одного старта, прошла информация, что вы завершили карьеру, это правда?

— В феврале я написала заявление на увольнение у себя в Красноярском крае.

— Даже сезон не добегали, в середине зимы, почему?

— В декабре мы отбежали «Ижевскую винтовку», и я поняла, что я дальше не вытягиваю финансово свою жизнь и жизнь сына, возник переломный момент. За весь январь я получила девять тысяч рублей. Не знаю, что это было, аванс, зарплата, не понимаю. В декабре выплатили какую-то небольшую часть за январь и остатки уже вот, в январе. Я поняла, что не вывезу это все — не бывать дома по три месяца, приезжать домой на пять дней максимум и получать зарплату 27 тысяч в месяц. Поняла, что это того не стоит.

— 27 тысяч в месяц?

— Да. Только это вынудило завершить карьеру. Последней точкой стали вот эти девять тысяч в январе, потому что мне нужно было как-то сводить концы с концами до февраля.

— Такая зарплата была весь 2021 год?

— Так как я выходила из дисквалификации, без результатов, то летом меня поставили на минимальную ставку, без надбавок. Была мысль, что отберусь на летний ЧМ и что-то изменится, но нет, зарплата осталась прежней. Я тянула до последнего, зная, что Шашилов дает шанс отобраться на Кубки мира, что на отбор допустили меня, Кристину Резцову и Тамару Дербушеву. Терпела, говорила себе, что все впереди, все будет хорошо.

— Но отбор не сложился.

— Я показала там хорошую скорость, но плохую стрельбу. За время паузы в карьере у меня очень сильно ушла стрельба. Сказала себе, что все нормально, что впереди «Ижевская винтовка» и там будет еще один шанс. Но перед «Ижевкой» заболела и там тоже выступила неважно. И поняла, что с такой зарплатой январь не выдержу. Жить не на что, и так уже вся в долгах, в кредитах. У меня есть сын и ответственность за него.

— И вот январь, денег нет, что дальше?

— Позвонила в Сочи, в школу, где простых людей обучают кататься на лыжах, она находится на «Лауре». Они сказали, что проблем нет, и я уехала туда на заработки.

— Там, предположу, зарплата уже не 27 тысяч?

— Намного выше. В неделю получается больше, чем в Красноярске платили в месяц, — сказала Васильева.

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