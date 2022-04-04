Текущие события
Биатлон. Кубок мира
18.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
18.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
20.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
20.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
22«Локомотив» победил «Спартак» в «снежном дерби»
25Судья отменил два гола «Спартака», «Краснодар» забил два после штрафного и пенальти: фото матча
11:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Госдуме предложили выдать Фуркаду российское гражданство

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова заявила, что в Госдуме готовы поспособствовать получению Симоном Фуркадом российского гражданства.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Французский экс-биатлонист подвергся критике в соцсетях после того, как поддержал российских спортсменов на юниорском чемпионате мира из-за их отстранения Международным союзом биатлонистов (IBU).

«Каждый должен быть в той стране, в которой он хочет быть. Фуркад просто повел себя как спортсмен очень правильно. Однако если его очень сильно затравят во Франции, то мы всегда протянем ему руку помощи, если что-то будет плачевно и его слова будут неприемлемы для государства и граждан Франции. Если Фуркад изъявит желание получить гражданство, то мы его, конечно, поддержим и постараемся осуществить это», — приводит слова Журовой «РБК-Спорт».

Ранее IBU отстранил от международных соревнований российских и белорусских спортсменов на фоне ситуации на Украине. IBU также приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.

 Чемпионка мира по пауэрлифтингу ответила на обращение Шварценеггера к россиянам
Опубликовано видео погони полиции за Конором Макгрегором
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь