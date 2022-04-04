В Госдуме предложили выдать Фуркаду российское гражданство

«Каждый должен быть в той стране, в которой он хочет быть. Фуркад просто повел себя как спортсмен очень правильно. Однако если его очень сильно затравят во Франции, то мы всегда протянем ему руку помощи, если что-то будет плачевно и его слова будут неприемлемы для государства и граждан Франции. Если Фуркад изъявит желание получить гражданство, то мы его, конечно, поддержим и постараемся осуществить это», — приводит слова Журовой «РБК-Спорт».