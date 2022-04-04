В Госдуме предложили выдать Фуркаду российское гражданство
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова заявила, что в Госдуме готовы поспособствовать получению Симоном Фуркадом российского гражданства.
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова заявила, что в Госдуме готовы поспособствовать получению Симоном Фуркадом российского гражданства.
Французский экс-биатлонист подвергся критике в соцсетях после того, как поддержал российских спортсменов на юниорском чемпионате мира из-за их отстранения Международным союзом биатлонистов (IBU).
«Каждый должен быть в той стране, в которой он хочет быть. Фуркад просто повел себя как спортсмен очень правильно. Однако если его очень сильно затравят во Франции, то мы всегда протянем ему руку помощи, если что-то будет плачевно и его слова будут неприемлемы для государства и граждан Франции. Если Фуркад изъявит желание получить гражданство, то мы его, конечно, поддержим и постараемся осуществить это», — приводит слова Журовой «РБК-Спорт».
Ранее IBU отстранил от международных соревнований российских и белорусских спортсменов на фоне ситуации на Украине. IBU также приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.