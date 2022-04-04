«Был шок»: Резцова пожаловалась на жизнь после введения санкций

«Я как обыкновенный человек знаю, что в магазине больше пяти пачек макарон купить нельзя. И дело даже не в сахаре, а именно в макаронах. Для спортсменов длинные углеводы — это самое нужное. Мы с мужем обычно набираем много, потому что не так часто ездим в магазины, приезжаем, а нам говорят, что больше пяти упаковок на человека не продадут. Это был маленький шок», — приводит слова Резцовой «Чемпионат».