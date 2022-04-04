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20:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Был шок»: Резцова пожаловалась на жизнь после введения санкций

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Биатлонистка Кристина Резцова рассказала, как на нее повлияли санкции в отношении России.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Я как обыкновенный человек знаю, что в магазине больше пяти пачек макарон купить нельзя. И дело даже не в сахаре, а именно в макаронах. Для спортсменов длинные углеводы — это самое нужное. Мы с мужем обычно набираем много, потому что не так часто ездим в магазины, приезжаем, а нам говорят, что больше пяти упаковок на человека не продадут. Это был маленький шок», — приводит слова Резцовой «Чемпионат».

Биатлонистка также призналась, что не следит за новостями об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. По словам Резцовой, от атлетов в данной ситуации ничего не зависит, поэтому не стоит уделять этому внимание.

Резцова является двукратным призером Олимпийских игр в Пекине. 25-летняя спортсменка завоевала серебро в женской эстафете и бронзу — в смешанной эстафете.

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