Новый босс и «гроши» за медали? Что ждет российский биатлон

Радикальные меры IBU

После довольно успешного выступления на Олимпиаде в Пекине наши биатлонисты оказались в изоляции из-за всем известных событий на Украине. Концовку сезона россияне провели на стартах в Уфе и Тюмени, где сражались друг с другом и с белорусскими коллегами, которые тоже оказались в опале у Международного союза биатлонистов (IBU).

Вероятность того, что следующий сезон Резцова и Ко проведут в схожем формате -максимально высокая. Помимо отстранения наших спортсменов от международных соревнований, IBU решился на еще один решительный шаг по изоляции России от мирового биатлона. Союз биатлонистов России (СБР) был лишен статуса члена организации.

IBU стал первой международной федераций, которая вслед за отстранением спортсменов открестилась и от российских спортивных руководителей, полностью отправив наш биатлон за периферию. Конечно, во всех пресс-релизах говорится, что ситуация может быть пересмотрена в связи с изменением ситуации в мире, но в ближайшую перспективу такого исхода верится с трудом.

Что будут делать боссы мирового биатлона, если сборные Норвегии, Швеции и Франции откажутся выходить на старт вместе с нашими биатлонистами? Правильно, они пойдут на поводу у звезд и вновь отстранят в Россию. Поэтому на ближайшем конгрессе IBU, который пройдет в сентября, не стоит ожидать отмены бойкота российского биатлона.

В СБР уже нашли замену Кубку мира

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Глава СБР Виктор Майгуров уже говорил, что на предстоящий сезон у него есть план А и план Б. Первый вариант подразумевает возвращение к привычной жизни и выступление сборной России на международных стартах. Второй, более реалистичный, предполагает проведение следующего сезона в изоляции от IBU.

При таком варианте расписание Кубка России будет синхронизировано с этапами Кубка мира, а во время чемпионата мира у нас пройдет первенство страны. Вопрос с нехваткой трасс поможет решить Белоруссия, которая уже готова принять январский этап Кубка в Раубичах. А белорусские биатлонисты продолжат выступать на российских соревнованиях.

Но сам формат национальных турниров точно стоит переработать. Даже после отстранения от международных стартов наши сборники не относились к чемпионату России с должным уважением и могли запросто пропускать гонки по своему желанию. Но их тоже можно понять. Кому нужно жертвовать здоровьем ради почти нулевой выгоды? За победу в гонке в Тюмени полагались выплаты в 30 тысяч рублей, за второе место — 15 тысяч. Стоит ли говорить, что в IBU платят в сотни раз больше?

Без привлечения новых спонсоров и значительного увеличения призовых СБР будет тяжело заставить биатлонистов со всей серьезностью относиться к национальному Кубку и чемпионату. Стоит сделать и более прозрачную систему начисления очков в рейтинг спортсменов, аналогичный «тоталу» Кубка мира.

При наличии только внутрироссийских соревнований полностью отпадает нужда в сборной команде. Но Майгуров уже заявил, что намерен оставить национальную команду и тренеров, работой которых в СБР остались довольны. Для ее функционирования понадобится организовывать новые международные турниры с дружественными нам странами, но пока эта идея остается лишь на уровне разговоров.

У российского биатлона будет новый босс?

Но ситуация с национальной командой может и измениться, если у СБР появится новый президент. В середине июня пройдут выборы главы организации, где конкуренцию Майгурову составит действующий вице-президент Союза Алексей Нуждов. Если Виктор Викторович уже озвучивал свои планы на следующий сезон, то его соперник пока детально не рассказывал о действиях в случае победы.

«У меня с Виктором Майгуровым есть немного разные взгляды на развитие биатлона в России. Я реалист и прагматик. Этот мой осознанный выбор. Я считаю, что у меня есть достаточное количество голосов, чтобы победить», — объяснял Нуждов.

Вероятно, что под прагматизм Нуждова попадет роспуск сборной России на время отстранения нашей команды от международных стартов. К тому же могут произойти и тренерские перестановки специалистов, которые сейчас имеют поддержку Майгурова.

Оба кандидата пока не вступали в открытую конфронтацию из-за предстоящей борьбы за пост главы СБР. Хочется верить, что накала страстей удастся избежать и перед самими выборами, иначе наш биатлон может увязнуть во внутренних склоках в тот момент, когда ему больше всего нужно сплотиться и пережить трудные времена.

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