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01:21 (мск), источник: БЕЛТА

Анонсирована матчевая встреча сборных Беларуси и России по летнему биатлону

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В межсезонье состоится матчевая встреча по летнему биатлону с участием сборных Беларуси и России, сообщает ТАСС.

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О проведении соревнований журналистам рассказал глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. «Летом запланирована матчевая встреча с нашими коллегами из Беларуси, она пройдет Минске, в “Раубичах”, — сказал Виктор Майгуров. — Детали турнира будут обсуждаться на этой неделе».

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