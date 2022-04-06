Анонсирована матчевая встреча сборных Беларуси и России по летнему биатлону
5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В межсезонье состоится матчевая встреча по летнему биатлону с участием сборных Беларуси и России, сообщает ТАСС.
5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В межсезонье состоится матчевая встреча по летнему биатлону с участием сборных Беларуси и России, сообщает ТАСС.
О проведении соревнований журналистам рассказал глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. «Летом запланирована матчевая встреча с нашими коллегами из Беларуси, она пройдет Минске, в “Раубичах”, — сказал Виктор Майгуров. — Детали турнира будут обсуждаться на этой неделе».