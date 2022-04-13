Латыпов и Резцова стали лидерами сборной России по призовым за сезон-2021/22, заработав свыше 11 млн рублей (Metaratings)

По оценкам Metaratings, Латыпов заработал 11,7 млн рублей, Резцова — 11,4 млн. В эти суммы входят призовые за выступления на Олимпийских играх и соревнованиях под эгидой IBU. Региональные выплаты спортсменам не учитывались в рейтинге.