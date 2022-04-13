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10:53 (мск), источник: Sports.Ru

Латыпов и Резцова стали лидерами сборной России по призовым за сезон-2021/22, заработав свыше 11 млн рублей (Metaratings)

Биатлонисты Эдуард Латыпов и Кристина Резцова стали лидерами сборной России по числу призовых за сезон-2021/22.

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Источник: Reuters

По оценкам Metaratings, Латыпов заработал 11,7 млн рублей, Резцова — 11,4 млн. В эти суммы входят призовые за выступления на Олимпийских играх и соревнованиях под эгидой IBU. Региональные выплаты спортсменам не учитывались в рейтинге.

Призовые за сезон-2021/22. Сборная России. Мужчины.

  1. Эдуард Латыпов — 11,7 млн рублей.
  2. Александр Логинов — 11,1.
  3. Карим Халили — 5,9.
  4. Максим Цветков — 5,2.
  5. Антон Бабиков — 4,2.
  6. Даниил Серохвостов — 2,2.
  7. Василий Томшин — 1,4.
  8. Петр Пащенко — 0,7.
  9. Никита Поршнев — 0,6.
  10. Александр Поварницын — 0,6.

Женщины.

  1. Кристина Резцова — 11,4.
  2. Ульяна Нигматуллина — 9,1.
  3. Ирина Казакевич — 6,4.
  4. Светлана Миронова — 6,4.
  5. Евгения Буртасова — 1,7.
  6. Валерия Васнецова — 1,6.
  7. Анастасия Шевченко — 1,1.
  8. Виктория Сливко — 0,4.
  9. Наталья Гербулова — 0,4.
  10. Лариса Куклина — 0,4.

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